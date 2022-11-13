Около 400 калининградских детей страдают сахарным диабетом

В Калининградской области сегодня насчитывается порядка 400 детей, больных сахарным диабетом. Об этом заявила главный внештатный детский эндокринолог регионального минздрава Юлия Бойко на ежегодной большой встрече с пациентами в преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом.

По мнению медицинского специалиста, свою роль в этом сыграла и пандемия коронавируса.

- Практически все дети, у которых сейчас диагностируется диабет, хоть один раз перенесли ковид начиная с 2020 года,- проинформировала Бойко.

В качестве профилактики она особо отметила важность правильного питания и обычных сезонных прививок – от гриппа, а подросткам 12-17 лет – от коронавируса, так как создаваемый иммунитет, по ее словам, помогает отсрочить и появление сахарного диабета на многие годы.

Руководитель регионального эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог области Ирина Сороко отметила, что оказание помощи пациентам с диабетом активно развивается. Все инсулинозависимые больные получают необходимые инсулины, пациенты с помповой инсулинотерапией – как федеральные, так и региональные льготники – расходные материалы. Помимо этого, с начала этого года наблюдается приток врачей-эндокринологов самую западную область России.