За этот год в Калининградской области произошло почти 3,5 тысячи пожаров

За 9 месяцев этого года в огне погибло 32 калининградца. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За 9 месяцев текущего года на территории Калининградской области произошло 3412 пожаров – то есть в среднем ежедневно их происходило до 12, при этом огнем уничтожалось 2 строения. На пожарах погибло 32 человека (в том числе один ребенок) и получили травмы 62. При этом спасено 193 человека, эвакуировано 1604 человека. Общий материальный ущерб составляет 81,678 млн рублей. Эти данные приводит управления надзорной деятельности и профилактической работы областного УМЧС.

Проанализировав причины возгораний, специалисты пришли к выводу, что среди них лидирует неосторожное обращение граждан с огнем (курение, применение открытых источников огня и т. д.) – таких случаев было зафиксировано 1395. Причем курение в постели привело к 432 пожарам, а вот детская шалость с огнем - только к одному.

На втором месте – пожары, спровоцированные аварийным режимом работы электрических сетей и оборудования – 144 случая. Также установлено, что причиной 126 пожаров стал поджог. Еще 34 произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования, 33 – из-за неисправности транспортных средств.