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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 13:55

Престарелый советчанин ударил ножом соседа по палате

К счастью, ранение оказалось легким, жизнь потерпевшего вне опасности
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Один из обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов в Советске в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью.

Точно неизвестно, чем именно 64-летнему советчанину не угодил сосед по палате, но как-то ночью обвиняемый пырнул его ножом в ногу. И хотя ранение потерпевшего медики квалифицировали как легкое, тем не менее полиция возбудила уголовное дело, провела расследование по всей форме, и на днях прокурор города утвердил обвинительный акт.

Поножовщик свою вину в инкриминируемом ему деянии полностью признал. Санкции части 2 статьи 115 УК РФ предусматривают в этом случае для виновных максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.