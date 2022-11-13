Престарелый советчанин ударил ножом соседа по палате

Один из обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов в Советске в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью.

Точно неизвестно, чем именно 64-летнему советчанину не угодил сосед по палате, но как-то ночью обвиняемый пырнул его ножом в ногу. И хотя ранение потерпевшего медики квалифицировали как легкое, тем не менее полиция возбудила уголовное дело, провела расследование по всей форме, и на днях прокурор города утвердил обвинительный акт.

Поножовщик свою вину в инкриминируемом ему деянии полностью признал. Санкции части 2 статьи 115 УК РФ предусматривают в этом случае для виновных максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.