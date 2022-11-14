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НовостиТуризм14 ноября 2022 6:29

Калининград вошел в топ-10 самых атмосферных городов для осеннего туризма

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининград вошел в список городов России, куда туристы ездили, чтобы прочувствовать особую осеннюю атмосферу. Об этом сообщает сервис Tvil.ru, который организовал своеобразный осенний конкурс красоты городов для путешествий.

По данным аналитиков, неизменны общие представления о городах, где конец осени наиболее красив. Тут в рейтинге туристических предпочтений лидирует Сочи – около 14% всех бронирований приходятся на этот город. Санкт-Петербург уступает всего 1% и занимает второе место.

В списке самых атмосферных городов России Калининград занимает почетное 4-е место, расположившись между Москвой и Пятигорском.

В топ-10 также вошли Нижний Новгород, Новосибирск, Суздаль, Ярославль и карельская Сортавала.