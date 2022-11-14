Водитель, сбежавший с места ДТП с участием четырех автомобилей, стал фигурантом уголовного дела

Фигурантом уголовного дела стал водитель, сбежавший с места ДТП с участием четырех автомобилей. ДТП, о котором идет речь, случилось 5 ноября в 23.30 на федеральной дороге Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, водитель внедорожника оставил машину на месте аварии, а сам сбежал. Его нашли только на следующий день.

Напомним, водитель «Тойоты Ленд Крузер», обгоняя машину, выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном», после чего столкнулся еще и с автомобилем «Шкода» и автомобилем «Мерседес». В результате ДТП был госпитализирован водитель автомобиля «Фольксваген» и 24-летний пассажир автомобиля «Тойота».

Возбуждено уголовное дело.