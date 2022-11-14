В Калининграде проект «Фабрика предпринимательства «Твое дело» собрал 300 участников

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде стартовал проект Росмолодежи «Фабрика предпринимательства «Твое дело», мероприятие собрало 300 молодых людей из 36 регионов России.

Больше всего участников заявилось из Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда и Нижнего Новгорода.

В деловую программу фабрики войдут лекции и мастер-классы с экспертами и групповая работа над бизнес-кейсами.

В первый же день проекта молодые люди прослушали установочную лекцию, посетили ГК «Содружество», янтарно-краснодеревную мануфактуру «Емельянов» и агротуристический комплекс «Подворье на Хуторской».

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, к участию были приглашены граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, нацеленные на поиск новых идей в предпринимательстве и совершенствование взаимодействия бизнеса с заказчиками, где: одна компания продает товар/услугу другим компаниям (B2B), компания продает товар/услугу конечному потребителю или частному лицу (B2C), компания продает товар/услугу государственным учреждениям (B2G).

«Ключевая задача деятельности трека Росмолодежь.Бизнес – популяризация предпринимательства среди молодежи, однако не стоит забывать и о социальной ответственности бизнес-сообщества в целом. Необходимо находить, поддерживать и тиражировать успешные кейсы», – сказал руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев.

В рамках проекта участники разработают решения бизнес-кейсов сегментов B2B, B2C и B2G. Организаторами выступают трек Росмолодежь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи и государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Центр молодежи».