Волейболистки «Локомотива» победили «Ленинградку» в Питере

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу над «Ленинградкой» в рамках игр Суперлиги. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 3:2 в пользу калининградских девушек.

Игра была непростой для «Локо», первые две партии им совсем не дались. На третьей партии девчонки собрались и показали свою силу, а уже в четвертой партии набрали обороты, которых хватило для победы.

По статистике игры, «Локо» был активнее в атаке, чем представительницы «Ленинградки».

В следующем матче калининградскому «Локомотиву» предстоит сыграть с краснодарским «Динамо».