В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининграде произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Коммунистической во дворе дома № 62 водитель «Ауди» при движении задним ходом наехал на 75-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На ул. А. Невского водитель «Опеля» сбил 38-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по зебре.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.