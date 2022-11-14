Кустарниковых собак в Калининград из Московского зоопарка привезут на этой неделе

. Фото: предоставлено зоопарком

В Калининград уже на этой неделе могут привезти группу из нескольких кустарниковых собак. Животных доставят из Московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Одна из особенностей этих удивительных животных– перепонки на лапах.

Ранее сообщалось, что в Калининградский зоопарк этой осенью хотят привезти кустарниковых собак. Таких зверей в учреждении никогда не содержали.

Этот вид очень древний, обитатель лесов Центральной и Южной Америки, до недавнего времени считался вымершим и был известен только по окаменелым останкам, найденным в Бразилии.

Редких зверей планировали поселить в вольер, где ранее жили полярные волки.