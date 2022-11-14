. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Черняховске завершается рекультивация свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии. На эти цели было выделено 320 млн рублей.

Площадь городской свалки твердых коммунальных отходов по улице Чапаева составляет 6,8 гектара. Подрядчик уже выполнил работы по формированию и устройству изолирующего экрана тела свалки. Сейчас ведется монтаж емкостей поверхностного стока и благоустройство прилегающей территории.

Также реализуется первый этап биологической рекультивации по посеву многолетних трав. Полностью завершить работы планируется до конца этого года.