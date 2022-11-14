Мобилизованные калининградцы учатся устраивать засады и минированию

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На военных полигонах Калининградской области продолжаются тактические учения. Мобилизованные военнослужащие проходят курс интенсивной боевой подготовки и осваивают тактику скрытного перемещения, сообщает пресс-служба Балтфлота

«В ходе занятий личный состав последовательно выполняет ряд задач по скрытному выдвижению в указанный район, ведению визуальной и технической разведки, организации засад, минированию путей, уничтожению живой силы условного противника с использованием автоматов АК-12, а также ручных пулеметов Калашникова», - сообщили в пресс-службе флота.

Также военнослужащие получают навыки по ориентированию на местности, организации и оборудованию основных и запасных огневых позиций в различных условиях учебно-боевой обстановки.