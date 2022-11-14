В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 14 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 28 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

пер. Ольштынский 1-9

пр-кт Калинина 53-83

ул. Б. Хмельницкого 40-46, 84

ул. Мебельная 14-16

ул. Ольштынская 30-58

пер. Малый 23-29

ул. Багратиона 24-64

ул. Казанская 28

ул. Краснооктябрьская 6-12

ул. Новый вал 29-33, 32-34

ул. Эпроновская 2-6, 7-13, 21,а

ул. К. Назаровой 37-75, 28-30

ул. З. Космодемьянской 26(шк.№5)

ул. Типографская 18, 20,а

ул. Аллея смелых 59

ул. К. Назаровой 6, 16, 17-49

ул. З. Космодемьянской 2-8, 14

ул. Черниговская 16

пер. Калинина 1-7

пр-кт Калинина 35-51

ул. Б. Хмельницкого 16-38

ул. Ольштынская 5-7, 24-28

пр-кт Калинина 4, 85-109

ул. Мебельная 7-21, 10-12

ул. Октябрьская 76-92

ул. Ольштынская 58-74

пер. Клинской 2, 4(д/с), 6,а, 1-19

ул. Аллея смелых 91, 107, 114-122, 116(светофор), 118(шк.№15)

ул. Грибная 2-4а, 1-3

ул. Грунтовая 1а-в, 2б,в

ул. Муромская 5.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 09:30 до 17:00 часов на ул. Белостокская, ул. Гурьева 5, 10-12а, 27-33, ул. Полецкого 36-56, 39-55.

С 10:00 до 15:00 воды не будет на ул. Ялтинская 129.