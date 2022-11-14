В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 ноября нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в понедельник, 14 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 28 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов света не будет на:
пер. Ольштынский 1-9
пр-кт Калинина 53-83
ул. Б. Хмельницкого 40-46, 84
ул. Мебельная 14-16
ул. Ольштынская 30-58
пер. Малый 23-29
ул. Багратиона 24-64
ул. Казанская 28
ул. Краснооктябрьская 6-12
ул. Новый вал 29-33, 32-34
ул. Эпроновская 2-6, 7-13, 21,а
ул. К. Назаровой 37-75, 28-30
ул. З. Космодемьянской 26(шк.№5)
ул. Типографская 18, 20,а
ул. Аллея смелых 59
ул. К. Назаровой 6, 16, 17-49
ул. З. Космодемьянской 2-8, 14
ул. Черниговская 16
пер. Калинина 1-7
пр-кт Калинина 35-51
ул. Б. Хмельницкого 16-38
ул. Ольштынская 5-7, 24-28
пр-кт Калинина 4, 85-109
ул. Мебельная 7-21, 10-12
ул. Октябрьская 76-92
ул. Ольштынская 58-74
пер. Клинской 2, 4(д/с), 6,а, 1-19
ул. Аллея смелых 91, 107, 114-122, 116(светофор), 118(шк.№15)
ул. Грибная 2-4а, 1-3
ул. Грунтовая 1а-в, 2б,в
ул. Муромская 5.
Отключение холодного водоснабжение запланировано с 09:30 до 17:00 часов на ул. Белостокская, ул. Гурьева 5, 10-12а, 27-33, ул. Полецкого 36-56, 39-55.
С 10:00 до 15:00 воды не будет на ул. Ялтинская 129.