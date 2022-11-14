В Полесске мошенницы под видом волонтеров обокрали пенсионерку

В Полесском районе полицейские разыскали мошенниц, которые обокрали пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Саранское. К 82-летней пенсионерке пришли две женщины, которые представились волонтерами и стали убеждать, что ей пересчитали размер платы за коммунальные услуги. Он передали пенсионерке 2 тысячи рублей и попросили разменять купюру в 5 тысяч рублей.

После этого незваные гостьи сходили в магазин, приобрели набор дешевых продуктов и вернулись в дом пенсионерки. Пока одна из мошенниц отвлекала хозяйку, вторая забрала деньги в сумме 7 тысяч рублей.

Обман вскрылся после ухода аферисток. Пожилая женщина рассказала соседу о визите «волонтеров» и показала ему полученные от них деньги. Как оказалось, вместо денег ей передали купюры «банка приколов».

Сотрудники полиции оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимые жительницы Полесска в возрасте 26 и 32 лет. На них завели уголовное дело по статье «Мошенничество».