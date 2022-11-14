Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 44 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 18 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 6,
Гусевский городской округ – 8,
Зеленоградский городской округ – 2,
Мамоновский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.