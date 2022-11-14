Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 44 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 18 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 6,

Гусевский городской округ – 8,

Зеленоградский городской округ – 2,

Мамоновский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.