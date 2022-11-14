Калининградцев приглашают на субботник в бастион «Литва»

В бастионе «Литва», который расположен на берегу Преголи, впервые пройдет субботник. Большая уборка запланирована на 16 ноября.

Музей мирового океана, которому теперь принадлежит фортификационное сооружение, приглашает на мероприятие всех желающих.

Как отметили в пресс-службе музея, приходить можно со своими перчатками и инвентарем, если же этого нет, организаторы обеспечат сем необходимым.

Начало субботника на бастионе «Литва» в 10.00.

Напомним, бастион «Литва» перешел в пользование Музея мирового океана. Решение о передаче объекта культурного наследия музею-заповеднику было озвучено губернатором Калининградской области Антоном Алихановым 2 ноября на заседании регионального совета по культуре.

Еще в апреле директор музея Светлана Сивкова говорила о том, что Музей Мирового океана мечтает получить старое фортификационное сооружение в собственность и открыть там стоянки для лодок.

Бастион «Литва» находится в Калининграде на берегу Преголи в районе улицы Черепичной и конца Литовского вала. Фортификационное сооружение было построено в 1843-1860 годах по проекту немецкого военного инженера, генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера и до сих пор хорошо сохранилось. Бастион представляет собой казематированную береговую батарею, выполненную из полнотелого красного керамического кирпича на высоком цоколе из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом.

В 1920-х годах в редюите бастиона функционировал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов там разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения.