В Калининграде фестиваль «Край света. Запад» открывает набор в мастерскую анимации для детей

В Калининграде фестиваль «Край света. Запад» открывает набор в бесплатную мастерскую для школьников. На этот раз ребятам предстоит освоить сверхкороткий метр.

К участию приглашают молодых людей 14-17 лет, которым предстоит создать свой авторский анимационный короткий фильм. Об этом сообщается в телеграм-канале фестиваля.

Организаторы отмечают, что ребятам предстоит овладеть графическими, анимационными и монтажными программами пакета Adobe, навыком совмещать пространство и время в одном кадре.

Занятия пройдут с 12 по 18 декабря (в рабочие дни и субботу - с 16.00 до 20.00, в воскресенье - с 11.00 до 17.00). Завершится кур премьерным показом фильма.

Заявки принимают до 5 декабря.