Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 11:25

Калининградка пыталась подкупить таможенника за 170 евро и 19 тысяч

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Таможня Калининградской области

Жительницу Калининградской области задержали при попытке дать взятку сотруднику таможенного поста. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в Мамоново. Женщина предложила таможеннику 19 000 рублей и 170 евро за беспрепятственное перемещение запасных частей немецкой фирмы SEW-EURODRIVE и несоставление протокола об административном правонарушении.

Сотрудник таможенного поста немедленно уведомил руководство о склонении его к коррупционным правонарушениям.

По факту покушения на дачу взятки возбуждено уголовное дело.