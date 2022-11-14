Калининградка пыталась подкупить таможенника за 170 евро и 19 тысяч

.
Фото: Таможня Калининградской области
Жительницу Калининградской области задержали при попытке дать взятку сотруднику таможенного поста. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Инцидент произошел в Мамоново. Женщина предложила таможеннику 19 000 рублей и 170 евро за беспрепятственное перемещение запасных частей немецкой фирмы SEW-EURODRIVE и несоставление протокола об административном правонарушении.
Сотрудник таможенного поста немедленно уведомил руководство о склонении его к коррупционным правонарушениям.
По факту покушения на дачу взятки возбуждено уголовное дело.