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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:32

Антон Алиханов ответит на вопросы калининградцев

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В среду, 16 ноября, состоится прямая линия с губернатором Антоном Алихановым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также в социальных сетях правительства Калининградской области.

Во время прямого эфира 16 ноября обратиться с вопросом к главе можно по телефону горячей линии 8 (800) 351-1-351.

Трансляция прямой линии будет осуществляться с 13.00 на официальном портале правительства Калининградской области, в официальных сообществах правительства региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM), на сайте ГТРК «Калининград».