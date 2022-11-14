В Гурьевском районе охотники спасли лебедя, который упал, задев верхушку дерева

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Калининграде волонтеры спасают лебедей, которых подобрали за минувшие выходные дни. Одного белоснежного красавца прохожие заметили, когда он разгуливал по Ленинскому проспекту на эстакадном мосту.

Как рассказали в организации «Биосфера Балтики», которая занимается спасением и реабилитацией диких животных, лебедь, скорее всего, зацепился за провода и рухнул на асфальт. Такое часто случается в центре города.

- Второго лебедя к нам доставили с переломом крыла из Гурьевского района. Он упал на глазах у охотников, зацепившись крылом о деревья. Охотники его и привезли, - рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Кроме того, волонтеры получили информацию о лебеденке с Летнего озера, у которого в лапу вонзилась блесна с леской.

Еще один пострадавший лебедь, со снастью в клюве, был замечен на Преголе, но волонтеры не смогли его отловить, так как не нашли лодку.

В организации признались, что задумались о приобретении лодки для подобных случаев. Помочь волонтерам можно здесь.