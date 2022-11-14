Более 100 мобилизованных калининградцев отправили за пределы области

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Более 100 мобилизованных военнослужащих отправились из Калининграда к местам проведения дополнительной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Военнослужащих отправили в учебные центры Минобороны для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений в соответствии с военно-учетными специальностями мобилизованных в тыловые районы проведения СВО.

Непосредственно на аэродроме Чкаловск была организована погрузка имущества в военно-транспортный самолет Ил-76МД и вылет военнослужащих к местам проведения дальнейшей подготовки.