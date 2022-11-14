Полиция задержала подозреваемого в поджоге трех хозпостроек в Озерском районе

Участковые установили личность подозреваемого, который поджег три хозпостройки в Озерском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии полиции, судимый 6 раз 42-летний местный житель поджег сеновал и два рядом стоящих сарая, после чего скрылся. В результате огнем было уничтожено 20 тонн сена.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. Причиной такого поступка, по его утверждению, стали личное неприязненное отношение к потерпевшей.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».