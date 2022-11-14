В школе № 58 в Калининграде открылся стоматологический кабинет

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в школе № 58 на улице Артиллерийской открылся стоматологический кабинет. Первых пациентов врач-стоматолог принял в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В кабинете школьники могут получить услуги по ОМС - плановое лечение по обращаемости, а также весь спектр профилактических мероприятий: гигиеническое воспитание на уроках здоровья, профессиональную гигиену полости рта, покрытие зубов фторлаком, герметизацию фиссур организованным коллективам по возрасту. Прием в новом кабинете будет проводиться по графику три раза в неделю.

В настоящее время детские стоматологические кабинеты функционируют в 22 образовательных учреждениях Калининграда с учетом созданного в школе № 58 и открывающегося 15 ноября в школе № 10. Записаться в них на прием могут только учащиеся этих конкретных 22 учебных учреждений.