Мэрия опубликовала график отключения уличного освещения в Калининграде

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в течение двух дней по вечерам будут отключать уличное освещение на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

14 ноября с 17.05 до 20.00 не будет функционировать наружное освещение в количестве 176 светоточек на улице Ольштынской и Б. Хмельницкого.

15 ноября с 17.05 до 20.00 не будет функционировать наружное освещение в количестве 234 светоточек на следующих улицах:

ул. Днепропетровская;

ул. Запорожская;

ул. Дзержинского;

ул. Железнодорожная (от пер. Паркового);

пер. Парковый и прилегающие придомовые территории;

ул. Аллея Смелых, д. 10-36; 3-17;

пр-зд Дзержинского;

ул. Подп. Емельянова (от ул. Дзержинского до 1-го Ржевского пер.);

ул. Волочаевская и территория МАДОУ д/с №12;

ул. Дзержинского (от ул. З. Космодемьянской до ул. Новинской).