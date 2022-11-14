Мэрия опубликовала график отключения уличного освещения в Калининграде

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде в течение двух дней по вечерам будут отключать уличное освещение на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
14 ноября с 17.05 до 20.00 не будет функционировать наружное освещение в количестве 176 светоточек на улице Ольштынской и Б. Хмельницкого.
15 ноября с 17.05 до 20.00 не будет функционировать наружное освещение в количестве 234 светоточек на следующих улицах:
ул. Днепропетровская;
ул. Запорожская;
ул. Дзержинского;
ул. Железнодорожная (от пер. Паркового);
пер. Парковый и прилегающие придомовые территории;
ул. Аллея Смелых, д. 10-36; 3-17;
пр-зд Дзержинского;
ул. Подп. Емельянова (от ул. Дзержинского до 1-го Ржевского пер.);
ул. Волочаевская и территория МАДОУ д/с №12;
ул. Дзержинского (от ул. З. Космодемьянской до ул. Новинской).