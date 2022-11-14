Спортсмен из Калининграда возглавил сборную России по сурдлимпийской спортивной борьбе

Алексей Шемаров. Фото: Александр КАТЕРУША

Заслуженный мастер спорта России из Калининграда Алексей Шемаров возглавил сборную России по вольной и греко-римской борьбе среди атлетов с нарушением слуха. Трехкратный чемпион мира уже приступил к работе и организовал спортсменов на первый сбор в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в центре спортподготовки «Парамоново» под руководством калининградца работают представители адаптивного спорта из Татарстана, Ямала, Дагестана, Осетии, Москвы, Воронежа, Тамбова, Калуги и других регионов России.

В 2011 году Алексей Шемаров выиграл чемпионат мира по вольной борьбе среди здоровых людей. Затем стал призером первых Европейских игр и завершил карьеру, в том числе из-за прогрессирующей врожденной патологии слуха.

В спорт калининградец вернулся уже в качестве борца-сурдлимпийца и выиграл прошлогодние чемпионаты России по вольной и греко-римской борьбе спорта глухих в Калининграде, а также чемпионат Европы и чемпионат мира в обоих дисциплинах. Теперь его задача – передать опыт и знания другим спортсменам.