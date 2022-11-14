Более 300 калининградцев бесплатно проверили уровень глюкозы в крови

. Фото: Правительство Калининградской области

Акция, прошедшая на площади Победы в Калининграде, была приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября. В мобильном кабинете показатели глюкозы в крови экспресс-методом определяли три специалиста центра общественного здоровья.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, диагностику в течение 4 часов смогли пройти 338 человек. У 63 из них показатели превысили норму – им рекомендовали проконсультироваться у эндокринолога в своей поликлинике.

Главный внештатный эндокринолог регионального минздрава Ирина Сороко подчеркнула, что проблема сахарного диабета сегодня стоит остро во всем мире. Общероссийское число таких пациентов – более 4,5 миллиона человек, в Калининградской области – около 30 тысяч.

Бесплатные акции по скринингу сахарного диабета на площади Победы в Калининграде проводятся с 2017 года один раз в квартал и пользуются большим спросом у населения.

На этой неделе, проходящей под знаком Всемирного дня борьбы с диабетом, подобные мероприятия состоятся также в Балтийске, Светлом и Пионерском.