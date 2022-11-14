В Калининградской области мобилизованных отправили на боевые стрельбы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Боевое слаживание в составе отделений, боевые стрельбы, проходят мобилизованные военнослужащие в Калининградской области на сухопутных полигонах Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, граждане, призванные из запаса, отрабатывают стрельбу как с места, так и в движении по появляющимся вдоль линии фронта мишеням, имитирующим живую силу условного противника.

«Во время стрельбы, совершенствуют управление огнем и командиры, призванные в рамках частичной мобилизации. Во время тренировок, мобилизованные военнослужащие изучают особенности ведения современного общевойскового боя с учетом опыта проведения специальной военной операции», - сообщает пресс-служба Балтфлота.

Ранее сообщалось, что мобилизованные калининградцы учатся устраивать засады и минировать.