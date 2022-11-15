Где в Калининграде отключат электричество 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, в Калининграде на нескольких улицах будет отключена электроэнергия. Об этом сообщают «Россети янтарь».

Так, 15 ноября электричества не будет с 9:00 до 20:00 на:

Ал. Смелых 152а, 154, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 8, 10-22, 29-29А, 38-54, 20а, 24а, 24б, 38а, 24-36;

Великолукская 1-5, 7, 20, 15-21, 24-30;

Киевская 58;

пер. Восточный 1-6;

Тихорецкая 30, 32, 43, 45;

Мукомольная 12а, 12б;

Пер. Парковый 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Дзержинского 116-126,128;

Типографская 1,2-6, 3-5, 7,8-12; 9;

Козенкова 1-7, 7а, 2-8, 8а-8В, 9, 9, 9а, 10-22,11-11а, 11-25,13-19, 14-16;

Черниговская 26-42, 44-60, 62-70, 39-43, 45-49а, 51-53, 55-57;

З. Космодемьянской 29-33, 31а, 49-49а, 37-47, 39, 41-49а, 30-38, 33-35;

Дзержинского 3, 108-114, 126, 128.