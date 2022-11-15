Названы топ-10 профессий с самой высокой зарплатой в Калининграде

В Калининграде слесарь, упаковщик и преподаватель в начальной школе стали в ноябре 2022 высокооплачиваемыми специальностями. Об этом сообщают эксперты hh.ru, которые проанализировали рынок труда Калининградской области.

Отмечается, что люди этих профессий получают более 100 тысяч рублей в месяц.

«Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Калининградской области предлагается компаниями из сферы строительства (16% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой – ИТ-индустрия (10% предложений о работе). На третьем месте – розничная торговля (7%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях компаний из логистики (6%), финансового сектора (5%)», - говорится в сообщении.

То-10 вакансий с высокой зарплатой в ноябре в Калининградской области:

Администратор Openshift, до 300 000 рублей;

DevSecOps инженер, до 300 000 рублей;

Старший персональный менеджер, до 400 000 рублей;

Главный специалист по разработке 1С/Разработчик/Программист, от 200 000 рублей;

Backend разработчик Kotlin/Java, Spring Boot, до 300 000 рублей;

Стоматолог-хирург, до 300 000 рублей;

Преподаватель математики начальной школы, от 160 000 рублей;

Слесарь по сборке металлоконструкций (КМС), до 180 000 рублей;

Упаковщик / Комплектовщик, от 132 000 рублей;

Главный системный администратор, до 150 000 рублей.

При этом отмечается, что средняя зарплата в Калининградской области составляет порядка 45 200 рублей.