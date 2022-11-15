В Гусеве завели дело по факту ДТП с тремя пострадавшими

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Гусевская полиция завела уголовное дело по факту ДТП, произошедшего из-за лопнувшего колеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 7 ноября на 140-м километре автодороги Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск – Неман.

По данным ГИБДД, у ехавшей в сторону Гусева «Ауди» лопнула покрышка переднего колеса. Машина выехала на встречку и врезалась в «Мерседес».

В результате ДТП водитель «Мерседеса» был госпитализирован в реанимационное отделение, его пассажир и водитель «Ауди» получили телесные повреждения.