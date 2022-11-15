В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 15 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Дзержинского 36-44, 39, 39а, 44а, 44б, 49-51

пр-д Дзержинского 2-12

ул. Аллея смелых 9-21, 17а, 20в

ул. Днепропетровская 13

ул. Аллея смелых 31а

ул. Дзержинского 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 74, 74а, 78, 78а, 96, 96а

ул. Аллея смелых 111-127, 152а, 154

ул. Великолукская 1-5, 2, 7 (д/сад № 115), 15-21, 20, 24-30

ул. Тихорецкая 32, 43-45

пер. Восточный 1-5, 2-6

ул. Киевская 58

ул. Аллея смелых 8-36, 20а, 24а, 24б, 29-29а, 25-27, 31, 31а, 38-54, 38а

пер. Парковый 3-5, 4-8

ул. Мукомольная 12б

ул. Дзержинского 108-128

ул. Типографская 1-7, 2-12

ул. М-ра Козенкова 1-25, 2-22, 7а, 8а-8б, 9а, 11-11а

ул. З. Космодемьянской 29-39, 30-38, 31а, 41-49а

ул. Черниговская 44-60, 55-57, 62-70

Отключение холодного водоснабжения запланировано с 09:00 до 18:00 часов на ул. Ген. Толстикова 77-81, ул. Л. Иванихиной 10-16, ул. Интернациональная 11-25.

С 10:00 до 15:00 воды не будет на ул. Аллея Смелых 91.