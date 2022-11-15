В Калининградской области снизилась заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю в Калининградской области показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 4,6% и составил 47,6 на 10 тысяч, что ниже эпидемического порога на 32,9%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 4851 человек, в том числе 2330 детей в возрасте до 14 лет.

В Калининграде общее число обратившихся за медицинской помощью - 2767 человек, показатель заболеваемости ОРВИ 56,1 на 10 тыс. населения, что на 5,8% меньше эпидемического порога.