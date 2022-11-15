Житель Нестерова заплатит 10 тысяч за нападение его собаки на 8-летнюю девочку

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Житель Нестеровского района заплатит компенсацию морального вреда родителям девочки, которую покусала его собака. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в поселке Пригородное в мае этого года. На играющую на детской площадке 8-летнюю девочку напала собака. Ребенок получил травмы т проходил амбулаторное лечение.

После проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с ответчика взыскана компенсация в размере 10 тысяч рублей.