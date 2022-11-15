В Калининграде росгвардейцы задержали угонщика «Рено»

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение об угоне «Рено Логан» поступило около 3 часов ночи. Автомобиль был припаркован на улице Докука.

Около 5 часов утра автомобиль был замечен на улице Суворова. Наряды групп задержания Росгвардии совместно с полицейскими блокировали машину и задержали находившегося за рулем 34-летнего мужчину.

На место происшествия была вызвана следственно оперативная группа.