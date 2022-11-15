В Калининграде сбили 9-летнюю девочку и 71-летнюю пенсионерку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В понедельник, 14 ноября, в Калининграде произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Чайковского под колеса «лады» попала 9-летняя девочка, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате наезда школьница получила телесные повреждения.

На ул. Емельянова водитель «Хендая» при движении задним ходом сбила 71-летнюю пенсионерку. В результате наезда пожилая женщина получила телесные повреждения.