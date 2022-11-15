Администрация Куршской косы рассказала о ревущих оленях

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» в эти недели происходит гон пятнистых оленей. Осенью самцы животных наиболее активны и могут быть агрессивны. Но главное – они очень голосисты, их «пение» можно услышать издалека. Так они вызывают соперников на бой и подзывают самок.

«В ноябре в лесу на Куршской косе можно услышать рев пятнистых оленей», - сообщает пресс-служба национального парка.

Отмечается, что сейчас наиболее вероятная численность пятнистых оленей в национальном парке составляет 39 особей.

Ранее администрация Куршской косы рассказывала о гоне лосей. Сообщалось, что осенью возбужденные самцы теряют осторожность и становятся агрессивны, в результате могут напасть даже на человека.

В национальном парке «Куршская коса» наиболее вероятное количество лосей 15 особей, что для такой небольшой территории вполне естественно.