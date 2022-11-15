В Калининград на Кубок России приедут олимпийские чемпионки по синхронному плаванию

В Калининграде с 18 по 20 ноября пройдут соревнования Кубка России по синхронному плаванию. Один из знаковых отечественных турниров соберет больше 200 участников из 9 регионов России.

Как сообщили «Комсомолке» в министерстве спорта региона, в Калининград приедут две многократные Олимпийские чемпионки: Алла Шишкина, 3-кратная Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы и Влада Чигирева, 2-кратная Олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы.

Звезды спорта будут присутствовать на соревнованиях, а 19 ноября планируется творческая встреча с ними в ДС "Янтарный". О точном времени и месте будет сообщено 16 ноября.

Расписание соревнований на базе спорткомплекса «Автотор-Арена» здесь. Вход для зрителей бесплатный.