Калининградские мобилизованные оттачивают навыки стрельбы из танков и гранатометов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Под Калининградом на полигоне мобилизованные военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из вооружения танков Т-72Б3. Огонь ведется как с места, так и в движении по мишеням, имитирующим боевую технику и противотанковые средства противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Помимо этого, танковые экипажи совершенствуют навыки управления техникой в условиях ограниченной видимости и сложной местности, с наличием естественных и искусственных преград.

На полигоне под Гусевом инструкторы обучают мобилизованных основам боевой стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17. Военнослужащие учатся точно попадать в цель, повышать скорость и быстроту своих действий в условиях, максимально приближенных к боевым.

В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 200 мобилизованных.