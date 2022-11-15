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НовостиПолитика15 ноября 2022 12:12

Калининградские мобилизованные оттачивают навыки стрельбы из танков и гранатометов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Под Калининградом на полигоне мобилизованные военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из вооружения танков Т-72Б3. Огонь ведется как с места, так и в движении по мишеням, имитирующим боевую технику и противотанковые средства противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Помимо этого, танковые экипажи совершенствуют навыки управления техникой в условиях ограниченной видимости и сложной местности, с наличием естественных и искусственных преград.

На полигоне под Гусевом инструкторы обучают мобилизованных основам боевой стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17. Военнослужащие учатся точно попадать в цель, повышать скорость и быстроту своих действий в условиях, максимально приближенных к боевым.

В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 200 мобилизованных.