Самбистки из Калининграда завоевали два серебра чемпионата мира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Киргизии прошел мировой турнир по спортивному и боевому самбо. Медали разыграли свыше 300 представителей 52 государств.

В составе сборной России выступили сразу две воспитанницы калининградского спорта, которые уверенно дошли до финальных поединков. Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, первой завершила выступление победительница первенств Европы и мира, обладательница золотой медали чемпионата России среди женщин-2022 Елизавета Сыщикова, одержав безоговорочные победы над соперницами из Мексики, Венесуэлы и Испании.

В финале она не смогла реализовать потенциал, набрала технических замечаний, поэтому при счёте 1:1 рефери отдали первое место сопернице из Белоруссии.

В заключительный третий день интернационального турнира аналогичный результат продемонстрировала двукратная чемпионка России, победительница чемпионатов Европы и мира прошлого десятилетия Анжела Гаспарян. Калининградская спортсменка провела три поединка, уверенно первенствовав в четвертьфинале и полуфинале со счётом 8:0 над самбистками из Румынии и Франции.

В финале победу присудили спортсменке из Грузии, набравшей меньшее количество предупреждений при счете 1:1.