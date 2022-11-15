В Калининграде полицейские задержали двух вымогателей

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В ноябре 2021 года домой к 35-летнему калининградцу приехали незнакомцы, которые избили его и принудили к сделке по обмену недвижимостью. Сначала мужчину заставили приватизировать комнату в одном из домов Калининграда, которая находилась в муниципальной собственности. Затем вынудили подписать договор, согласно которому он передавал свою жилплощадь стоимостью 1,7 млн рублей одному из них, а взамен получал недвижимость в поселке Ижевское.

«Как выяснилось позже, потерпевший, испугавшись вымогателей, обменял свою комнату на подвальное помещение, непригодное для жилья. После этого он обратился в полицию», - рассказали в УМВД.

Один из задержанных ранее уже был судим за подобное преступление. Комната в дальнейшем была оформлена на его сообщника.

На время следственных действий соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие обратилось в суд с ходатайством о приостановлении сделки с недвижимостью до принятия решения по уголовному делу.