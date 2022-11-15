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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:12

В Калининграде из-за аномальной погоды зацвела сирень

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Калининградской области из-за аномально теплой осенней погоды распустилась сирень и некоторые другие растения. Они реагируют на тепло и выпускают цветы.

- Цветение сирени мелколистной «суперба» и калины боднантенской «чарльз ламонт» непышное, не очень яркое и необильное. Раскрылись лишь отдельные цветы. Растения «понимают», что скоро придет зима, поэтому не цветут пышно, чтоб не погибли все цветки, - пояснила «Комсомолке» заведующая лабораторией ботанического сада БФУ им И. Канта Светлана Яковлева.

Она отметила, что сейчас также цветет гамамелис виргинский, или волшебный орех.

- Эти растения и должны цвести только осенью и зимой, до начала морозов. Цветы гамамелиса, например, могут выдерживать до 25 градусов мороза, - говорит Светлана Яковлева.

Она отметила, что в нашем климате осень - самый длинный и часто довольно теплый сезон. Но если придут морозы, то, конечно, цветки растений пострадают.