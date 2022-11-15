Калининград исчерпал квоты на ж/д доставку ряда стройматериалов через Литву

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Калининградская область исчерпала многие квоты на железнодорожную доставку ряда строительных материалов через Литву. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

В частности, квоты исчерпаны по таким материалам, как портландцемент, шлаковата, проволока и уголки из железа, прокат металла, лесоматериалы, стекло неармированное. Перевозка этих и других материалов осуществляется в настоящее время также и морским путем.

При этом на грани исчерпания квот находятся такие грузы, как гидрокарбонат натрия, минеральные удобрения, стеклянная тара.

В настоящее время абсолютное большинство из номенклатуры строительных материалов, необходимых для региона, завозится судами морской грузовой линии Калининград - Санкт-Петербург, заявили в правительстве области.