Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 16:09

Житель Знаменска получил 4 года колонии за серию краж из дач и подвалов

Следствие доказало 13 эпизодов
Виктор Сергеев

Житель Знаменска признан виновным в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.

С января по август 2022 года мужчина совершил 13 краж из хозяйственных построек, дачных домов и подвалов. Он забирал садовые и хозяйственные инструменты, электроинструменты, походный инвентарь, посуду, продукты и личное имущество.

Среди похищенного имущества оказались бензокоса, садовая тачка, мангал, молотки, топоры, кувалда, походные стулья, 12 кг картофеля и бутылка растительного масла, а также два велосипеда. Помимо этого вор похищал мобильные телефоны, один из которых украл в помещении бани.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.