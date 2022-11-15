Житель Знаменска получил 4 года колонии за серию краж из дач и подвалов

Житель Знаменска признан виновным в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.

С января по август 2022 года мужчина совершил 13 краж из хозяйственных построек, дачных домов и подвалов. Он забирал садовые и хозяйственные инструменты, электроинструменты, походный инвентарь, посуду, продукты и личное имущество.

Среди похищенного имущества оказались бензокоса, садовая тачка, мангал, молотки, топоры, кувалда, походные стулья, 12 кг картофеля и бутылка растительного масла, а также два велосипеда. Помимо этого вор похищал мобильные телефоны, один из которых украл в помещении бани.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.