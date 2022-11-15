24-летнего калининградца будут судить за ДТП с двумя погибшими

В Гурьевский районный суд поступило уголовное дело по обвинению 24-летнего водителя в ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, пьяный водитель «Опеля» на автодороге «Заречье-Придорожное» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии один из пассажиров скончался на месте, второй - 17-летний юноша - скончался в детской областной больнице Калининградской области».

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами».

Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.