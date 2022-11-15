Вместе с морозами на Калининград надвигаются снегопады

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Судя по всему, в Калининград скоро придут не только первые морозы, но и первый снег. Таким прогнозом поделились сразу несколько метеорологических порталов.

По данным rp5.ru, снег ожидается уже в субботу, 19 ноября, но, похоже, выпадет совсем немного. В воскресенье осадки станут более ощутимыми и ожидаются во второй половине дня.

Гидрометцентр России прогнозирует выпадение первого снега в Калининграде позже – в понедельник, 21 ноября. Вероятность появления осадков оценивается в 75%.

Синоптики по-прежнему сходятся в том, что похолодание будет затяжным.