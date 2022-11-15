В Калининграде объявили в розыск пропавшую 14-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Московского района Калининграда объявила в розыск 14-летнюю Мирра Винцелович. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, школьница 11 ноября ушла из дома и до настоящего времени её местонахождения не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, шатенка, волосы до лопаток, глаза зелёные.

Была одета: чёрные куртка, штаны и ботинки. При себе имела мобильный телефон.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.