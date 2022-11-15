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НовостиОбщество15 ноября 2022 16:38

Прокуратура помогла калининградцу отсудить 400 тысяч за травму на производстве

Мужчина работал оператором на швейной фабрике
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Прокуратура Балтийска помогла местному жителю получить компенсацию за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Работавший оператором швейного производства мужчина в декабре 2021 года получил травму руки. Пострадавший обратился к работодателю с заявлением о возмещении морального вреда, однако ему было отказано.

Мужчина обратился за помощью в прокуратуру, которая подал иск в суд. Суд исковые требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.