Калининградцы перевели телефонным мошенникам около 10 млн рублей за несколько дней

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Семь жителей Калининградской области за последние несколько дней стали жертвами телефонных мошенников. Суммарно они перевели аферистам почти 10 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почти 4 млн рублей подарил мошенникам капитан рыбопромыслового судна, которые запугали аферистами и убедили спрятать свои накопления на «безопасный счет».

68-летняя жительница Калининграда под напором «сотрудника банка» и «сотрудника полиции» перевела аферистам 1 миллион 997 тысяч рублей, а 45-летний житель Черняховска перевел 955 тысяч.

Пытаясь аннулировать несуществующий кредит, на удочку мошенников также попалась 83-летняя пенсионерка, которая перевела 150 тысяч. 21-летняя и 40-летний жители Калининграда отправили 1 миллион 398 тысяч, а 40-летняя фельдшер перечислила 590 тысяч рублей.

Полицейские предупреждают, если вам позвонили и представились сотрудниками банка, немедленно прекратите разговор.