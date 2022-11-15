Область выделила 105 млн рублей на компенсацию убытков из-за АЧС

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Региональное правительство выделяет средства на компенсацию гражданам и юридическим лицам ущерба в результате из-за АЧС. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации во вторник, 15 ноября.

Всего из резервного фонда правительства будет выделено 105,8 млн рублей. Эти деньги направят частникам и компаниям, у которых изъяли свиней, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней.

Все выплаты пострадавшим должны быть произведены до 30 декабря 2022 года.