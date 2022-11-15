Власти озвучили техническую готовность онкоцентра в Калининграде

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Техническая готовность строящегося онкоцентра в поселке Родники составляет 72 процента. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз в ходе рабочего выезда на объект.

«Внешний периметр, благоустройство и озеленение выполним до конца этого года. Дальше продолжим вести отделку внутренних помещений, поставку и монтаж оборудования. Учитывая текущее положение, планируем завершение строительно-монтажных работ на конец января. Нет никаких сомнений, что онкоцентр будет введен в эксплуатацию в следующем году», – подчеркнул Сергей Черномаз.

По данным подрядчика, в поликлинике уже монтируются эскалаторы, лифты, двери. К завершающей стадии идут работы в палатном блоке. Площадка обеспечена всеми строительными материалами, налажены логистические цепочки их доставки. На объекте ежедневно в две смены трудятся порядка 720 человек.

в структуре будущего учреждения – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.