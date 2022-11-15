В Гвардейске владельца участка оштрафовали на 110 тысяч за ущерб почвам

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В Гвардейском районе суд взыскал с владельца участка ущерб, причиненный плодородным почвам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В октябре в ходе проверки на участке площадью 172 кв.м. около поселка Семеново были обнаружены грубые нарушения земельного законодательства. В частности, было зафиксировано снятие плодородного слоя почвы на участке сельскохозяйственного назначения, который принадлежит физическому лицу.

Ведомство оштрафовало владельца на 110 тысяч рублей, однако в добровольном порядке ущерб уплачен не был. Тогда управление подало в суд, который согласился с Россельхознадзором.